Casa pega fogo perto de campo de futebol em Itaituba, sudoeste do Pará

*COM INFORMAÇÕES E IMAGEM DO SITE GIRO PORTAL

Por volta das 15h, desta segunda-feira (16), um incêndio de grande proporção em uma casa assustou a vizinhança do bairro Jardim Aeroporto, Km 5, no município do sudoeste estadual. O imóvel de madeira foi totalmente destruido. O Corpo de Bombeiros foi acionado, a residência estava desocupada no momento do acidente. Ninguém ficou ferido.

Conforme relatos de vizinhos, o incêndio começou após o próprio dono da casa tocar fogo em uma região de mata que há no quintal do imóvel. O proprietário perdeu o controle das chamas que acabaram atingindo a casa de madeira.

Uma guarnição do 7º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM) conseguiu apagar as chamas, no entanto, por ser de madeira - material de fácil combustão - a casa foi destruída rapidamente pelas labaredas.

Ainda segundo os vizinhos, o imóvel servia como depósito e estava vazio na hora do incêndio. Um vizinho ficou com medo de perder seus pertences e retirou todos os seus móveis para fora, mas essa segunda casa não foi atingida.