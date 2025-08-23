Casa pega fogo em Marabá na tarde deste sábado (23)

Uma residência pegou fogo no fim da tarde deste sábado (23), em Marabá, na região sudeste do Pará. A casa localizada na Folha 11, no núcleo Nova Marabá estava com labaredas altas que poderiam ser vistas a distância no bairro. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o fogo pelos moradores.

Alguns vídeos, que circulam nas redes sociais, mostram as altas chamas gerando uma coluna de fumaça que pôde ser vista de diferentes áreas da Nova Marabá.

Não havia informações sobre as possíveis causas do incêndio. De acordo com testemunhas, os moradores teriam conseguido deixar o imóvel antes da propagação das chamas.