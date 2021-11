VÍDEO: casa é consumida por incêndio no Distrito Industrial, em Ananindeua

Uma casa foi consumida pelo fogo na manhã desta quinta-feira (25), no bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. Em imagens enviadas à redação do Grupo Liberal, é possível ver o fogo alto destruindo a pequena residência nas proximidades da avenida Zacarias de Assunção.



Moradores da vizinhança disseram que uma mulher morava na casa. Os vizinhos ajudaram a conter as chamas, mas o fogo se espalhou com velocidade.

Fogo consumiu o interior da residência (Via Whatsapp)

Não há informações de feridos. A matéria segue em atualização.