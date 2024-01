Casa desaba parcialmente na Cremação, em Belém

Parte da estrutura de uma casa desabou na manhã desta segunda-feira (22), na Rua dos Timbiras, bairro da Cremação, em Belém. As informações iniciais são de que o telhado e algumas paredes do ímóvel de teriam caído. Não houve feridos.

Segundo moradores da área, tudo teria ocorrido por volta de 10h. A residência, que é de madeira, estava vazia pois a proprietária do imóvel estava no trabalho no momento do sinistro. A parte que desabou seria a da cozinha e vários eletrodomésticos ficaram danificados.

A dona da casa, Socorro Souza, de 60 anos, informou que foi avisada do desabamento por vizinhos. Ela mora no local há mais de 30 anos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve realizando os primeiros levantamentos no imóvel logo após a estrutura desabar.

A equipe da Redação Integrada de O Liberal está no local apurando as informações.