​Casa de madeira é destruída pelo fogo em Santarém nesta sexta (24)

Uma casa de madeira foi totalmente destruída pelo fogo na tarde desta sexta-feira (24), na nova Moaçara (antiga avenida Elias Pinto), no bairro do Amparo, em Santarém, Trabalhadores de uma obra próxima ao local do ocorrido ajudaram o proprietário a retirar alguns móveis, eletrodomésticos e outros pertences.​ Ninguém ficou ferido.

O vento forte​ fez com que as chamas se alastrassem rapidamente. O dono do imóvel informou que, possivelmente, o que provocou o fogo foram fagulhas de uma pequena caieira.

Militares do 4º Grupamento de Bombeiro Militar (4º GBM) foram acionados e conseguiram dissipar, assim como também fizeram o rescaldo, segundo o site O Impacto.