‘Magrão’ é morto a facadas dentro da casa onde morava em Parauapebas

Um homem identificado apenas como apenas como “Magrão” foi morto a facadas dentro da casa onde morava, na ​vicinal Bocanha, na vila Cedere I, zona rural de Parauapebas, no sudeste paraense. O crime ocorreu na última quinta-feira (23) e, até esta sexta-feira (24), ninguém havia sido preso. Quando a Polícia Militar chegou ao local da ocorrência, encontrou o corpo do homem em uma rede com mais de 10 facadas na região do peito, pescoço e braço esquerdo.

O principal suspeito do homicídio é conhecido apena​s como “Negão”, um conhecido da vítima, e teria cometido o crime depois de uma discussão, por motivo não detalhado, como divulgou o site Correio de Carajás. Segundo informações colhidas no local, a dupla costumava sair para beber.

O corpo de “Magrão” foi removido pela Polícia Científica e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). No local do crime, os peritos coletaram elementos que deverão auxiliar nas investigações, apontando a dinâmica do assassinato e possível autoria.

A Polícia Civil de Parauapebas segue em busca de “Negão”. Informações que ajudem as autoridades a encontrá-lo podem ser repassadas ao 181 (Disque-Denúncia). A ligação é gratuita, com anonimato garantido.