VÍDEO: carro avança sinal vermelho na Mário Covas e quatro pessoas ficam feridas

Um acidente grave entre três veículos - dois carros de passeio e um ônibus - deixou quatro pessoas feridas, na manhã deste domingo (24), na avenida Mário Covas no cruzamento com a avenida Independência, em Ananindeua. A colisão causou provocou engarrafamento por horas nas duas vias e chamou a atenção de grande número de populares.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, assistindo todas as vítimas, duas foram levadas das para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, na BR-316. As vítimas não tiveram os nomes divulgados.

A Secretaria de Trânsito de Ananindeua (Semutran) informou que o acidente foi provocado por um dos carros de passeio, que avançou o sinal vermelho no citado cruzamento da avenida Independência com a Mario Covas.

Testemunhas informaram que em um único carro havia cinco pessoas - um motorista de aplicativo e quatro passageiros. Entre elas, uma criança, que viajava sem cadeirinha de segurança.

Populares informaram também que o condutor provocador da batida tinha sinais de embriaguez.