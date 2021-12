Carro avança preferencial na Dr. Freitas, atropela motociclista e não presta socorro

O acidente aconteceu na avenida Dr. Freitas na frente do retorno para entrar na avenida Romulo Maiorana, por volta das 20h30, desta sexta-feira (17). Testemunhas disseram que o motociclista, Marcos Valente, que é professor de Educação Física, trafegava na Dr. Freitas rumo à Almirante Barroso, na preferencial, quando na altura do retorno - em que carros vindos da avenida Almirante Barroso podem acessar à Romulo Maiorana - ele foi surpreendido pelo Fiat Toro Freedom, de placas QVT 4143, que avançou a preferencial e bateu no motociclista, saindo em disparada sem prestar socorro.

"Ele estava visivelmente embriagado e não parou", afirmou o cabo PM Bruno Maciel, uma das pessoas que assistiu o acidente. A vítima ficou estirada no asfalto por algum tempo até a chegada dos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), acionado por populares.

A namorada de Marcos Valente, a médica, Marília da Luz, rapidamente, chegou ao local do acidente. Ela contou que momentos antes ela estava com o namorado e os dois haviam combinado de ele ir encontrá-la na casa dela, no bairro da Marambaia.

Marília pediu para a equipe do Samu levar Marcos para o PSM da 14 de Março, onde ela é servidora. Ela estava bastante preocupada com o estado de saúde do namorado, que segundo os socorristas, possivelmente, quebrou o braço. O jovem também apresentava lesão no pé.

A moto de Marcos Valente ficou bastante avariada, o cabo Bruno Maciel tirou ela do meio da rua, mas disse para Marília que ela deveria chamar um serviço de guincho para retirar o veículo de vez do local. A médica afirmou que chamaria um familiar para cuidar disso e seguiu no carro dela, atrás da ambulância do Samu, rumo ao PSM.