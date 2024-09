Carro roubado em Fortaleza, no Ceará, é recuperado pela PRF em Marabá

Um carro de passeio que tinha registro de furto/roubo na cidade de Fortaleza, no Ceará, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município de Marabá, sudeste do Pará. A ação ocorreu durante uma fiscalização de rotina no quilômetro 323 da BR-155, na tarde de sábado (31/08).

Segundo a PRF, por volta das 13h40, a equipe abordou uma caminhonete Toyota/Hilux. Após uma análise minuciosa dos elementos identificadores do veículo, foi constatado que o carro apresentava uma ocorrência de roubo e furto registrada há dois meses, na cidade de Fortaleza.

Ao ser questionado sobre o veículo, o condutor, que não teve a identidade revelada, não soube explicar a origem do carro. Diante dos fatos, o condutor, assim como o veículo, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Marabá para os procedimentos cabíveis, em tese, pelo crime de receptação.