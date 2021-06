Carro invade preferencial, atinge motociclista e foge, em Belém

Um motociclista ficou ferido ao ser atingido por um carro na tarde desta terça-feira (15). A colisão aconteceu na esquina da rua Nova com a travessa Angustura, no bairro da Pedreira, em Belém. Com informações do site Ver-o-Fato.

Um popular gravou um vídeo logo após a batida, e é possível ver o motociclista sentado na calçada. A voz masculina, que narra a cena do acidente, mostra o motoqueiro e afirma que o rapaz não apresenta ferimentos graves.

A colisão ocorreu, segundo testemunhas, quando o carro atravessou a preferencial e bateu o motociclista, jogando-o na calçada. O motorista do veículo, que invadiu a preferencial, fugiu sem prestar socorro.

Segundo foi apurado, o motociclista, de fato, sofreu leves escoriações, mas a moto dele ficou quebrada.