Carro invade bar em Ananindeua e deixa quatro pessoas feridas, sendo duas em estado grave

Um carro invadiu uma conveniência localizada na avenida Independência, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, na noite desta sexta-feira (3). De acordo com o relato de testemunhas, o condutor estava embriagado e perdeu o controle do veículo. Quatro pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave. As vítimas foram socorridas para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE).

Mais informações em breve.