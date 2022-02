Carro em chamas assusta moradores no bairro do Umarizal; veja

Por volta das 5h da madrugada deste domingo, 6, um carro, modelo HB20, pegou fogo no meio da Praça Brasil, no bairro do Umarizal, em Belém. Um vídeo, gravado por pessoas que passavam pelo local, circula nas redes sociais e mostra as chamas consumindo o veículo descontroladamente. Tudo ocorreu próximo das barracas de Guaraná. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O carro, modelo Gol, ainda se encontra no local. (Ana Laura Carvalho / O Liberal) O carro, modelo Gol, ainda se encontra no local. (Ana Laura Carvalho / O Liberal)

Moradores do entorno do local que caminhavam pela praça, às 8h, contaram à reportagem que o incêndio foi, supostamente, criminoso. O proprietário do veículo ainda não foi localizado. “Esse carro foi incendiado. Nesse horário, já tinha gente correndo aqui, e as pessoas viram. É esse pessoal que fica bêbado, amanhecido por aí. Esse foi o primeiro e, depois, quebraram um outro mais ali na frente”, contou uma moradora, que, por motivos de segurança, preferiu não ser identificada.

Procurado, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender ao chamado. “Foi feita a contenção das chamas e não houve vítimas, apenas danos materiais”, diz o comunicado do órgão. Já a Polícia Civil disse que o caso foi registrado na Seccional Urbana da Sacramenta e está sendo apurado. A PCPA trabalha para identificar e localizar os autores.