Carro é tomado pelo fogo a poucos metros da UPA da Marambaia

Um carro pegou fogo e ficou totalmente destruído a poucos metros da UPA da Marambaia, em Belém. O incêndio ocorreu na noite deste domingo (20), na rua Maravalho Velho.

Ainda não há informações sobre o que teria causado as chamas. A picape foi rapidamente tomada pelo fogo, mas o incidente não atingiu a UPA, ou outros imóveis e veículos. Ninguém ficou ferido.

Motorista havia acabado de deixar a tua na UPA: fumaça chamou atenção (Sidney Oliveira / O Liberal)

O condutor do veículo é morador do bairro da Cabanagem. Ele foi deixar a tia dele na UPA, para receber atendimento, por conta de uma dor no joelho. Logo que saíram do carro para o atendimento de emergência, a fumaça começou. Nem com dois extintores emprestados da UPA foi possível conter as chamas.

Peritos do Corpo de Bombeiros estão no local. A redação de O Liberal ainda apura mais informações. Acompanhe.