Carro e moto colidem e deixam casal com fraturas expostas nas pernas

As Polícias Civil e Militar informam que Antoniel Bezerra da Silva Júnior e Shaillane Pinheiro Oliveira estão internados no Hospital Geral de Parauapebas (HGP), desde as 20h30 de sexta-feira (01), por causa de um grave acidente entre a motocicleta em que eles estavam e o Renault Sandero, placa QXV3D27, dirigido por Denis Frazão Ferreira da Silva. As informações são do site Ze Dudu.

Antoniel era quem conduzia a moto Honda Titan, placa RWR5D91, que tinha na garupa Shaillane. Eles sofreram fraturas expostas nas pernas e outras lesões graves pelo corpo, quando a moto foi atingida pelo Sandero.

O acidente aconteceu na esquina da avenida Brasil com a rua Sol Poente. Conforme relatos colhidos pelos agentes da segurança pública, a moto trafegava pela rua Sol Poente e foi abalroada pelo Sandero.

Denis Silva não socorreu o casal e levou o carro para um terreno baldio, onde ficou escondido até ser encontrado pela Polícia Militar. Aos PMs, ele disse que teve medo de ser agredido por populares, por isso se escondeu.

Denis foi conduzido à 20ª Seccional de Polícia Civil, enquanto o casal foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral de Parauapebas (HG).