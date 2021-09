Carro é furtado por dois ladrões diferentes em menos de 12 horas

Em menos de 12 horas, um carro foi furtado duas vezes, por dois criminosos diferentes, no interior do Tocantins. O primeiro furto veio de um homem de 30 anos, o segundo de um rapaz de 19. As informações são do Uol.

Segundo a Polícia Civil, o primeiro suspeito pegou o carro na cidade de Aliança, na noite de domingo (26). Ele se locomoveu até a cidade de Paraíso, quando ficou sem combustível e decidiu abandonar o veículo. Durante a fuga a pé, o homem foi alcançado pelos policiais e se dirigiu com os agentes até o local onde o Kia Cerato, modelo do carro, foi deixado. Para a surpresa de todos, ao chegar no ponto exato, o automóvel tinha sido furtado novamente.

Na segunda-feira (27), os policiais localizaram o veículo e uma nova perseguição foi iniciada. Os agentes conseguiram alcançar e prender o novo motorista, um rapaz de 19 anos, que havia abastecido o carro.

Ambos suspeitos foram levados para a delegacia e confessaram seus furtos. O homem mais velho foi autuado por furto qualificado e o mais novo por furto de veículo automotor. Eles foram encaminhados para a Unidade Penal de Paraíso e permanecerão à disposição do Poder Judiciário.