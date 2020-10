Carro é depenado na Alça Viária e jogado na água

Um veículo foi jogado na água, próximo ao quilômetro 5 da Alça Viária, na madrugada desta segunda-feira (26). Era um Honda City. Antes de ser atirado a um pequeno braço do rio Uribóca, em Marituba, Região Metropolitana de Belém, o carro foi "depenado". Levaram rodas, pneus e alguns acessórios internos. Possivelmente, tentaram tirar os parachoques, mas não conseguiram.

Na manhã desta segunda, algumas pessoas tentavam resgatar o veículo. Um homem, que não se identificou, estava no veículo no dia anterior. Ele relatou que o carro tinha tido um problema mecânico. Ele e o condutor foram até a barreira do Batalhão de Polícia Rodoviária e pediram ajuda. O carro passou a madrugada no acostamento.

Quando voltaram pela manhã, continuou o homem, já encontraram o veículo na água e então tiveram de usar um guindaste para remover. O resgate só terminou no final da manhã. O homem não relatou se havia ou se iria registrar ocorrência.