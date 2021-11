Carro despenca de ponte e mata jovem de 21 anos, na rodovia Transamazônica

O jovem Davi Luiz de Sousa Sá, de 21 anos, morreu em um grave acidente na manhã do último domingo (31), na rodovia Transamazônica (BR-230), próximo ao município de Brasil Novo, sudoeste do Pará. Segundo informações de testemunhas, a vítima conduzia um carro particular, perdeu o controle e caiu com o veículo de uma ponte. Foi necessário cortar partes do automóvel, pois o corpo ficou preso nas ferragens.

De acordo com apuração do portal A Voz do Xingu, Davi retornava da casa da namorada, em Brasil Novo, para Medicilândia, onde residia. Quando ele passava pela "Ponte do Arrependido", distante cerca de três quilômetros de Brasil Novo, o veículo acabou despencando por metros. O impacto foi tão forte que o carro ficou completamente destruído, com peças e pertences pessoais espalhados pelo igarapé.

VEJA MAIS

O jovem teve morte instantânea e foi necessário cortar partes do carro para retirar o corpo. Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) fez a remoção do cadáver para o Instituto Médico Legal (IML). Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local fazendo o levantamento do acidente.