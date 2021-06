Carreta bitrem atropela e mata jovem de 23 anos na Transamazônica, em Marabá

Um trágico acidente, por volta das 5h manhã desta sexta-feira (11), ceifou a vida de Lindinês dos Santos, de 23 anos. A jovem estava acompanhada de Ricardo Oliveira da Silva, de 30 anos, em uma motocicleta, quando o acidente ocorreu. Os dois foram atingidos em cheio por uma carreta bitrem, nas proximidades da rotatória do quilômetro 6 da Rodovia Transamazônica, a BR-320, no sudeste paraense. As informações são do Correio de Carajás.

Após atingir os dois motocicletas, o condutor do veículo de grande porte fugiu. Não há informações do que possa ter ocasionado a colisão e nem se houve imprudência de uma das partes envolvidas.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e esteve no local para prestar socorro às vítimas. Os socorristas constataram o óbito de Lindinês no local. Já Ricardo foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar.

O cadáver da jovem foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde foi reconhecido por uma prima da vítima.

A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para apurar as circunstâncias do acidente.