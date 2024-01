Acidente na Arthur Bernardes: carro fica destruído ao se chocar com carreta; vídeo

Um carro de passeio colidiu com um caminhão de uma transportadora na manhã desta sexta-feira (19), na Avenida Arthur Bernardes, bairro do Tapanã, em Belém. Com o forte impacto, o veículo menor ficou com a parte lateral completamente destruída e o condutor foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar. Não houve vítimas fatais.

Segundo as informações iniciais, tudo teria ocorrido por volta de 6h30 de hoje. O local da colisão fica em frente ao portão de uma empresa privada e os funcionários, que chegavam para o trabalho, teriam ajudado a socorrer o condutor do veículo menor, antes de fazer o acionamento do Corpo de Bombeiros. Com extintores, os trabalhadores evitaram que o carro pegasse fogo e ocorresse uma possível explosão.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que as chamas foram rapidamente controladas. Um carro teve perda total e não houve vítimas.

A equipe da redação Integrada de O Liberal apura mais informações.