Bombeiro acusado pela morte de 4 pessoas tem audiência de instrução e julgamento marcada no Pará

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) vai realizar na próxima terça-feira (23), em Barcarena, na Grande Belém, a audiência de instrução e julgamento do bombeiro militar Kleyfer Paula Nogueira, acusado de ser o responsável pela morte de quatro pessoas. O crime ocorreu dia 16 de fevereiro do ano passado.

Os acadêmicos Camille Samara da Silva Monteiro, 24, João Lucas da Graça Andrade Costa e Taina Oliveira Beckman, ambos de 23 anos, da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), vinham de carro junto com o médico veterinário e ex-aluno da instituição, André Augusto do Nascimento Mendonça, 37. Eles morreram em um sinistro de trânsito no km 56 da rodovia PA-483, a Alça Viária, no mesmo município onde a audiência ocorrerá. Familiares das vítimas relataram à reportagem que Kleyfer não está preso.

O ato processual, que consiste na apresentação de provas e argumentos das partes envolvidas perante o juiz, acontecerá no Prédio do Fórum Inácio de Souza Moitta, localizado na avenida Magalhães Barata, em Barcarena, às 11h. Em nota, o TJPA informou que o "magistrado recebeu denúncia oferecida pelo Ministério Público e designou a marcação de audiência de instrução a ser realizada, no próximo dia 23 de janeiro", às 11h. A redação integrada de O Liberal procurou o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e aguarda retorno.

"Hoje, 16 de janeiro, faz 11 meses que minha filha Tainá e seus amigos Camille, João Lucas e André Augusto tiveram suas vidas ceifadas por um ato irresponsável e criminoso. No próximo dia 23 de janeiro, na audiência de instrução e julgamento a ser realizada no Fórum Criminal de Barcarena, aguardamos - familiares e amigos -, que seja feita justiça e estabelecida a verdade, pois não pode prevalecer a falsa narrativa de que os inocentes que tiveram suas vidas ceifadas foram culpados por um acidente causado pelo réu, ao realizar uma ultrapassagem forçada de 03 veículos longos em um perímetro que proibia, por sinalização expressa, a realização de ultrapassagem", disse Rejane de Assis Oliveira Monteiro, mãe de Taina.

"Embora este processo criminal não traga de volta nossa filha e os outros jovens, é fundamental que haja justiça a fim de que esse homem indiferente à vida e às leis de trânsito, tenha consciência de seus atos e seja devidamente responsabilizado por estes, nos termos da Lei, servindo de exemplo para indivíduos que venham a cometer imprudências e infrações às leis de trânsito, sem que levem em conta o intenso sofrimento que é afligido aos familiares e amigos", acrescentou.

Denúncia

A denúncia do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) foi oferecida ao TJPA contra Kleyfer em agosto de 2023. Segundo o documento, o inquérito da Polícia Civil aponta que Kleyfer cometeu homicídio culposo quatro vezes (quando não há intenção de matar) e lesão corporal culposa, quando estava ao volante de uma Hilux.

O militar, conforme a denúncia, tentou fazer a ultrapassagem de duas carretas e um Fiat Strada na rodovia, em local proibido, por se tratar de uma via com aclive. Ao tentar a manobra, o militar foi imprudente na condução do carro, conforme consta no documento.

Na tentativa de ultrapassagem, Kleyfer saiu da via de rolamento e invadiu a outra pista na contramão. Na ocasião, ele invadiu o acostamento em que estava o carro das vítimas, um Fiat Uno, que era dirigido por Tainá Beckman, uma das vítimas.

Ainda de acordo com o MPPA, o veículo que os estudantes e o médico veterinário estavam respeitava o limite de velocidade e a faixa por onde iam. Essa informação foi constatada na perícia.

Requerimento

Além da denúncia, o MPPA requereu condenação do acusado em dano material e moral, fixando valor mínimo indenizatório como forma de reparar os danos causados à vítima pela infração penal, suspensão Carteira Nacional de Habilitação de Kleyfer e a perda do cargo de bombeiro militar, já que o crime ocorreu no exercício da função ou em razão dela.