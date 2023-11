Carro de passeio atinge casal em motocicleta na Av. Tavares Bastos, em Belém

Um casal que estava em uma motocicleta se envolveu em um acidente com um carro na manhã desta quarta-feira (22), na Av. Tavares Bastos, esquina com a Almirante Barroso, no bairro do Souza, em Belém. Conforme as informações iniciais, uma das vítimas foi identificada como Eduarda Cavalcante, de 47 anos, que fraturou o braço e precisou ser socorrida. Não há informações sobre o estado de saúde do outro ocupante da moto, que seria o marido de Eduarda.

Conforme o que foi apurado no local, o casal teria sido atingida por um carro que trafegava pela via de intensa movimentação. A mulher teria ficado com vários ferimentos pelo corpo e permaneceu caída no chão até ser socorrida por policiais Militares que estavam próximos ao local. Com o impacto e a queda, Eduarda teria quebrado o braço e não conseguia levantar devido às fortes dores.

A Polícia Militar prestou atendimento a vítima fez uma barreira no local para evitar outros possíveis acidentes na via. O trânsito na área apresentava lentidão devido a situação, pois os veículos precisaram usar metade da pista para trafegar.

Por volta de 12h45 uma ambulância do Samu chegou ao local para socorrer a vítima e a encaminhou para o hospital Metropolitano.