Carro de aplicativo capota com passageiro e motorista após colisão com moto na Cremação

Um acidente de trânsito foi registrado nesta manhã de Natal, 25, em Belém, no bairro da Cremação. No cruzamento da Rua dos Mundurucus com a avenida Alcindo Cacela, um carro de motorista de aplicativo acabou se chocando com uma motocicleta.

Segundo testemunhas, o acidente foi por volta das 7h. Os dois homens que estavam na motocicleta teria avançado o sinal vermelho e colidido com o carro modelo Fiat Mobi, guiado por um motorista que levava um passageiro.

Com a colisão, o carro capotou e ficou com as rodas viradas para cima. Os dois ocupantes do carro não se machucaram, e o passageiro logo foi para sua casa. Já um dos ocupantes da moto ficou bastante ferido, e teve de ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). Ele teria quebrado o braço em duas partes. O outro homem que estava na moto foi embora do local.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) enviou agentes ao acidente, bem como a Polícia Militar. Por volta das 9h30, o motorista do carro conseguiu virar o veículo, com o apoio de populares, e seguiu para a delegacia para registrar uma ocorrência.