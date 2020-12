Carro com três ocupantes cai em rio após capotar

Três homens foram resgatados após um acidente de carro, no final da noite do domingo (20), por policiais militares que atuam no Grupamento Tático Operacional da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (1ª CIPM), na Vila São Bento, em Salinópolis, nordeste do Estado. O veículo caiu em um rio após ter capotado. O carro foi parar embaixo da ponte que dá acesso à vila e as vítimas, socorridas antes da maré encher

Enquanto realizavam rondas pelo Ramal Arapiranga, o cabo Eder da Silva Santos e os soldados Flávio Henrique Santos Nascimento e Romário da Costa Braga ouviram gritos vindos da direção do rio. Os militares se depararam com um homem andando pelo ramal com vários ferimentos, que pediu socorro para seus amigos que estavam presos no rio.

No local, os policiais viram dois homens que estavam dentro do rio. Um deles quebrou o braço durante o acidente, e o outro a clavícula. Mesmo acionando o Corpo de Bombeiros Militar, a equipe da PM decidiu resgatar as vítimas, pois a maré estava enchendo rapidamente.

O acesso às vítimas foi por um barranco. Os militares fizeram uma corrente humana para resgatar os dois homens.

Carlos da Silva, Jucivaldo dos Reis e Jucilande Veras foram resgatados e, após a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros, receberam os primeiros socorros. Eles foram conduzidos para o Hospital Regional de Salinópolis, receberam atendimento médico e depois foram liberados.

‘’É gratificante poder ajudar as pessoas, seja qual for a situação, e mesmo com a nossa vida em risco, estamos na rua justamente para isso: atender qualquer tipo de ocorrência, esse é o serviço do policial militar’’, comentou o Cabo Eder da Silva Santos, comandante da guarnição. “Saber que conseguimos salvar essas pessoas e que estávamos lá na hora certa e no momento certo, não tem preço’’, completou.