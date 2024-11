Carro capota na manhã deste sábado na avenida Independência, em Ananindeua

Um carro capotou na manhã deste sábado (09), na avenida Independência, em Ananindeua, no bairro do Maguari. O acidente ocorreu nas proximidades de um hospital particular e, segundo informações que circulam pelas redes sociais, o condutor teria perdido o controle da direção e capotado.

Até o momento, não há informações se o motorista estava acompanhado e sobre o estado de saúde dele. Momentos após o acidente, algumas pessoas que estavam nos arredores de onde o acidente ocorreu se mobilizaram para ajudar a vítima, que não foi identificada até então.

Após o acidente, o carro foi parar no meio do canteiro da avenida. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.