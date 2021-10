Carro capota em grave acidente registrado no bairro do Umarizal, em Belém, no domingo de Círio

Um carro capotou em um acidente registrado na manhã deste domingo (10), no bairro do Umarizal, em Belém. Segundo o relato dos motoristas envolvidos, a colisão aconteceu após um dos condutores avançar a preferencial e atingir o outro automóvel, que estaria em alta velocidade. Agentes do Departamento de Trânsito do Pará (Detran) estão no local para orientar o fluxo de veículos. Ninguém ficou ferido.

O acidente aconteceu no cruzamento da rua Domingos Marreiros com a travessa Três de Maio, por volta das 8h30. O condutor Mauro, que dirigia o HB20 preto, disse que vinha pela preferencial, quando o outro motorista avançou e o atingiu em cheio. Com a força da colisão, o carro capotou, ainda chegou a bater em um outro carro, e ficou parado "de cabeça para baixo".

Já Evandro, motorista do Fiat Argo branco, disse que realmente avançou a preferencial, mas que o HB20 vinha em alta velocidade e por isso chegou a capotar. "O veículo estava muito rápido, eu avancei um pouco e ele bateu e capotou. Aí eu parei pra ajudar e fiquei aqui", contou o condutor, que estava fazendo uma corrida de aplicativo.

Apesar da gravidade do acidente, nenhum dos passageiros ficou ferido. Uma viatura do Detran está no local para realizar os procedimentos necessários e ajudar no fluxo do trânsito. Os condutores ainda estavam no local até por volta das 10h esperando que os veículos fossem retirados.