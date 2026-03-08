Capa Jornal Amazônia
Carro capota e moradores ajudam motorista, com sinais de embriaguez, em Belém

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias exatas do acidente

O Liberal
fonte

Carro capota e moradores ajudam motorista, com sinais de embriaguez, em Belém. (Reprodução/ redes sociais)

Um carro capotou nas proximidades da ponte da travessa Três de Maio com a passagem Santa Lúcia, na divisa entre os bairros da Cremação e Guamá, em Belém. O momento do acidente foi registrado em vídeo e passou a circular nas redes sociais na tarde deste domingo (8).

Nas imagens, é possível ver o veículo com as rodas para cima enquanto moradores da área se aproximam para verificar o que havia acontecido. Algumas pessoas ajudam a virar o carro de volta para a posição normal e, em seguida, conseguem abrir a porta do automóvel.

Ao retirarem o motorista, os moradores perceberam que se tratava de um homem conhecido na área. Segundo relatos de quem estava no local, ele estaria supostamente sob efeito de álcool no momento do acidente.

Apesar do susto, o vídeo mostra que o motorista aparentemente não sofreu ferimentos graves. Nas imagens, ele aparece bastante assustado ao observar os danos no veículo após o capotamento.

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias exatas do acidente.

