Carro cai em canal após motorista perder o controle do veículo em Belém

Um carro de passeio descontrolado caiu em um canal na avenida Bernardo Sayão, no bairro da Condor, em Belém. O incidente foi registrado na manhã desta terça-feira (11/3), próximo a praça Princesa Isabel. Conforme a Guarda Municipal de Belém (GMB), o condutor estava sozinho dentro do veículo e saiu ileso.

Segundo o Inspetor Ferreira, da GMB, o acidente foi registrado por volta de 6h. O condutor relatou para as autoridades que havia saído da Marina Pública de Belém e seguia sentido à Avenida José Bonifácio, para o bairro do Guamá. Pouco antes de chegar ao cruzamento com a avenida Roberto Camelier, o condutor teria evitado atingir outro veículo e ocorreu a queda no canal.

“O motorista vinha do Iate Club para a UFPA e perdeu o controle desse veículo S-10. Segundo ele, um motoqueiro tinha cortado a frente do carro e, para não colidir com um poste, ele virou e caiu no canal”, informou.

O condutor do veículo perdeu o controle do carro e caiu no canal. (Foto: Wagner Santana / O Liberal)

Ainda conforme o Inspetor Ferreira, apesar do susto, não houve vítimas graves. “Segundo o que foi coletado aqui, o condutor estava sozinho na caminhonete e não se machucou”, relatou.

Por volta de 8h30, um guincho chegou ao local para realizar a retirada da caminhonete de dentro do canal. Vários moradores que passavam pela área, assim como outros condutores, acompanharam o trabalho realizado na via. Às 9h15, o carro foi retirado do canal. Não há detalhes se o condutor do veículo permaneceu no local.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso e aguarda a resposta da Semob, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.