Carro cai de ponte na BR-230 e passageiro morre no sudoeste do Pará

Geraldo de Souza Lira, de 53 anos, morreu após um carro cair de uma ponte no quilômetro 100 da BR-230, em Rurópolis, município no sudoeste do Pará. A vítima era passageira do automóvel. O condutor, que não teve o nome revelado, conseguiu sobreviver. Para a polícia, o motorista disse que tinha saído de Santarém, oeste paraense, na companhia de Geraldo, ainda na madrugada de sábado com destino a Confresa, no Mato Grosso. O motorista ainda alegou que entrou em uma curva não sinalizada quando perdeu o controle do Chevrolet S10 que dirigia, fazendo com que o veículo capotasse em um córrego.

De acordo com o Portal Giro, há relatos de testemunhas de que o motorista do veículo não viu o fim do asfalto e acabou passando direto, caindo da ponte no rio. Após o acidente, algumas pessoas tentaram ajudar a tirar Geraldo das ferragens do carro, enquanto ele estava inconsciente. Logo depois, o motorista correu para acionar as autoridades. Porém, o passageiro do automóvel não sobreviveu.

O corpo da vítima foi removido do veículo e levado para uma funerária. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.