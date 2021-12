Carro branco é usado para crimes em diferentes bairros

Um carro branco foi usado para ataques criminosos na noite desta segunda-feira (20). Na feira do Bairro de Santo Antônio, em Manaus (AM), um homem, identificado como Marcel Prestes, foi baleado e morreu na hora. As informações são do Portal do Holanda.

Quando a Polícia Militar fazia o isolamento da área, recebeu a informação que o mesmo veículo foi usado para outro crime, quando duas pessoas foram baleadas em outra área.

Os policiais seguem investigando as motivações e o paradeiro dos criminosos.