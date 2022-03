Carretas colidem e os dois motoristas morrem na hora em Itaituba

O grave acidente que matou os dois motoristas de carretas, até então não identificados, foi relatado por condutores que passaram na BR-163, logo após o ocorrido, na altura do distrito de Moraes Almeida, pertencente ao município de Itaituba, no sudoeste do Pará, na sexta-feira (4). As informações são do site Folha do Progresso.

Conforme relatos, uma carreta retornava de Miritituba e o motorista perdeu o controle ao descer a serra de Moraes Almeida (distante 100 km de Novo Progresso). Esse motorista acabou colidindo de frente com outra carreta carregada de soja. A carga tombou na pista, interditando por completo o trecho da rodovia federal.

Ainda segundo as testemunhas, os corpos ficaram presos nas ferragens mais de 12 horas até chegar o resgate de Itaituba, distante 300 km do local. Não foram divulgadas novas informações sobre o acidente nem sobre o encaminhamento dos corpos para fins de identificação e funerais de sepultamento.

A BR-163 é uma rodovia federal com extensão de 3.579 km. Ela conecta as cidades de Tenente Portela, no estado do Rio Grande do Sul, a Santarém, no Pará, existindo ainda um trecho complementar localizado entre os municípios de Oriximiná e Óbidos, ambos também no Pará.