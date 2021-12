Carreta tanque tomba na avenida Arthur Bernardes, em Belém

Uma carreta tanque de gás GLP tombou, na tarde deste domingo (26), no bairro da Pratinha, em Belém. O acidente ocorreu por volta das 14 horas, na avenida Arthur Bernardes. Segundo informações da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB), o motorista perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva e o reboque desprendeu-se do automóvel, tombando o tanque na área de meio fio atrás da base aérea.

Agentes de trânsito da Semob isolaram o local e estão organizando o trânsito, que flui normalmente, já que a carga ficou fora da pista. Segundo o representante da empresa dona da carga, não há riscos de vazamento e a área também ficará sob supervisão técnica da empresa até a retirada do caminhão, prevista para esta segunda-feira (27).

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.