Carreta tanque de combustível explode na BR-163

A carreta de combustível carregada com 30 mil litros de gasolina, tombou e em seguida explodiu na noite de sexta-feira (20), na BR -163, na altura do km 1.027, em Novo Progresso, município do sudoeste do Pará. O grave acidente provocou ferimentos e queimaduras no motorista. Ninguém morreu.

De acordo com testemunhas, o caminhão seguia com o combustível no sentido Mato Grosso/Novo Progresso. Não foi divulgado qual o destino da gasolina. A explosão do veículo pesado assustou moradores das proximidades.

O acidente aconteceu quando uma careta tentou ultrapassar outra, e o motorista (da carreta com o combustível) para não colidir de frente com o veículo que forçou a ultrapassagem, perdeu o controle da carreta dele, que tombou e explodiu.

O caminhoneiro Vilson Jovino da Silva, de 58 anos, foi socorrido por populares. Ele sofreu ferimentos, fratura no braço e queimaduras. O grave acidente congestionou o tráfego de veículo por horas.

A BR-163 liga a capital do Mato Grosso, Cuiabá, a Santarém, no Pará. A rodovia cruza cidades paraenses como Oriximiná e Óbidos, ambas no Baixo Amazonas, e é uma das principais rodovias do interior do Brasil juntamente com a BR-158 e BR-364, e tem registros frequentes de graves acidentes.