Carreta pega fogo e fica totalmente destruída na BR-010 em Ipixuna do Pará

Uma carreta foi totalmente destruída por um incêndio na madrugada desta quarta-feira (8), na rodovia BR-010, no município de Ipixuna do Pará, no nordeste paraense. De acordo com informações preliminares, o fogo teve início de forma repentina. E, até o momento, as causas do incêndio são desconhecidas. Não houve registro de feridos.

Informações preliminares apontam que o veículo transportava acessórios automotivos e medicamentos, incluindo aerossóis. O motorista relatou ter ouvido um barulho de explosão na parte traseira da carreta, seguido por chamas. Ele conseguiu sair da cabine sem ferimentos.

As chamas rapidamente causaram a formação de longas filas em ambos os sentidos da pista. Um carro-pipa de Ipixuna do Pará auxiliou no combate ao incêndio até a chegada do Corpo de Bombeiros de Paragominas, que conseguiu controlar a situação.

Equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Ipixuna do Pará foram acionadas para prestar apoio e controlar o fluxo de veículos na área. A via ficou totalmente interditada para evitar acidentes.

Apenas a estrutura metálica do veículo não foi consumida pelas chamas. Até por volta das 7h20 da manhã, o trânsito na BR-010 permanecia totalmente interditado no trecho do acidente, causando transtornos aos motoristas que trafegam pela região.