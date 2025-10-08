Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Carreta pega fogo e fica totalmente destruída na BR-010 em Ipixuna do Pará

O incidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (8). As causas ainda são desconhecidas

O Liberal
fonte

Testemunhas registraram o momento em que tudo ocorreu (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Uma carreta foi totalmente destruída por um incêndio na madrugada desta quarta-feira (8), na rodovia BR-010, no município de Ipixuna do Pará, no nordeste paraense. De acordo com informações preliminares, o fogo teve início de forma repentina. E, até o momento, as causas do incêndio são desconhecidas.  Não houve registro de feridos. 

Informações preliminares apontam que o veículo transportava acessórios automotivos e medicamentos, incluindo aerossóis. O motorista relatou ter ouvido um barulho de explosão na parte traseira da carreta, seguido por chamas. Ele conseguiu sair da cabine sem ferimentos.

As chamas rapidamente causaram a formação de longas filas em ambos os sentidos da pista. Um carro-pipa de Ipixuna do Pará auxiliou no combate ao incêndio até a chegada do Corpo de Bombeiros de Paragominas, que conseguiu controlar a situação.

Equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Ipixuna do Pará foram acionadas para prestar apoio e controlar o fluxo de veículos na área. A via ficou totalmente interditada para evitar acidentes. 

Apenas a estrutura metálica do veículo não foi consumida pelas chamas. Até por volta das 7h20 da manhã, o trânsito na BR-010 permanecia totalmente interditado no trecho do acidente, causando transtornos aos motoristas que trafegam pela região. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

carreta pega fogo

ipixuna do pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

SUSTO

Carreta pega fogo e fica totalmente destruída na BR-010 em Ipixuna do Pará

O incidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (8). As causas ainda são desconhecidas

08.10.25 11h43

ACIDENTE

Jovem morre após colisão entre moto e carro em Santarém

O acidente ocorreu na noite da última terça-feira (7) no bairro Diamantino

08.10.25 11h25

AÇÃO NACIONAL

PF deflagra operação em combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes no Pará

O Pará está entre os 16 estados brasileiros envolvidos na Operação Nacional Proteção Integral III deflagrada nesta quarta-feira (8)

08.10.25 9h13

FATALIDADE

Salgador de peixe é morto a facadas durante discussão por causa de 20 reais no Ver-o-Peso

O crime ocorreu ainda na madrugada desta quarta-feira (8). A vítima ainda não foi identificada

08.10.25 8h44

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

FATALIDADE

Salgador de peixe é morto a facadas durante discussão por causa de 20 reais no Ver-o-Peso

O crime ocorreu ainda na madrugada desta quarta-feira (8). A vítima ainda não foi identificada

08.10.25 8h44

AÇÃO NACIONAL

PF deflagra operação em combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes no Pará

O Pará está entre os 16 estados brasileiros envolvidos na Operação Nacional Proteção Integral III deflagrada nesta quarta-feira (8)

08.10.25 9h13

POLÍCIA

PC prende suspeito de envolvimento na morte do vice-presidente da Fiepa em Ananindeua

Segundo a PC, o homem confessou durante interrogatório que realizou o transporte dos autores do crime

07.10.25 8h34

HOMICÍDIO

Homem é morto com mais de dez tiros dentro de carro em Pacajá

O crime ocorreu na manhã de segunda (6), nas proximidades da Praça da Bandeira

07.10.25 18h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda