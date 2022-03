Carreta carregada de soja tomba em estrada no Pará; veja vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma carreta carregada com soja tombou, nesta terça-feira (1º), na BR-163, no trecho entre o km 30 e a comunidade de Miritituba, distrito de Itaituba, no sudoeste do Pará. O acidente foi registrado por outro motorista que trafegava logo atrás do veículo pesado. As informações são do portal A Vox do Xingu.

O veículo tombou e a carga de soja ficou espalhada pela pista. O motorista teve apenas escoriações leves. No vídeo, um homem fala: “Esse cara tá doido... Olha, olha”. Ele faz o comentário ao ver a carreta em zigue-zague pela estrada e logo à frente do veículo dele. “Uma mulher diz: vai devagar, amor”. O homem responde: “Tô parando. Ave Maria. Que gritaria... Vou salvar o cara aqui”, ele completa.