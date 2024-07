Carreta carregada com ração para peixes tomba na BR-316 e complica trânsito

Uma carreta tombou nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (15/07) no km 28 da BR-316, em Benevides, Região Metropolitana de Belém. Conforme as informações iniciais, o incidente foi registrado na ‘Curva do Cupuaçu’, sentido Belém. O veículo estava transportando ração para peixes e a carga ficou jogada às margens da via. Não houve vítimas, apenas danos materiais. Quem precisou se deslocar até a capital paraense, teve de encara um trânsito lento ainda nesta tarde, por conta do sinistro.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a carreta e a carga na via, por volta de 7h. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local desde as primeiras horas do dia realizando a orientação do trânsito e aguardando a remoção do caminhão. No entanto, até às 14h, o trânsito estava sendo desviado e fluindo em apenas uma faixa.

VEJA MAIS

A situação só melhorou por volta de 16h, quando o veículo foi retirado da pista e o Corpo de Bombeiros Militar realizou a lavagem da via, segundo a PRF. A Polícia Civil informou que, até o momento, o caso não foi registrado na delegacia que atende a área.