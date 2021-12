Carreta boiadeira tomba e animais mortos são desossados ainda na estrada

Um acidente com uma carreta que transportava uma carga de bois precisou da intervenção da Polícia Militar para conter a ação de saqueadores. O veículo tombou em uma curva próximo do Porto da Balsa, no distrito de Barreiras dos Campos, em Santana do Araguaia, sul do Pará, e alguns animais acabaram morrendo. O incidente ocorreu na última sexta-feira (17). As informações são do portal Zé Dudu.

Rapidamente, a carga passou a ser disputada por populares. Algumas pessoas chegaram a desossar peças da carne bovina ainda no local para levar o produto para casa. Uma guarnição do Distrito Barreiras dos Campos que fazia ronda na localidade foi acionada e, para evitar novos saques, dispersou os curiosos e fez o isolamento da área até a chegada de representantes da empresa responsável pelo transporte da carga.

Os animais que ainda estavam vivos foram remanejados para outro veículo e a reses mortas recolhidas. Em depoimento à polícia, o motorista do veículo, identificado como Paulo Ferreira, informou que perdeu o controle ao fazer a curva e a carreta acabou tombando. Ele não se feriu.