Carnaval 2022: Polícia Militar reforça ações no interior do Pará com mais de 800 agentes

A Polícia Militar destacou mais de 800 policiais militares que trabalham na Região Metropolitana – principalmente na atividade-meio, o serviço administrativo -, para atuação com agentes de outros órgãos de segurança pública nos municípios do Pará com maior fluxo populacional, objetivando atender as demandas do feriado prolongado de Carnaval.

Mas esse reforço no efetivo não afetará o policiamento preventivo e ostensivo na capital e nos municípios próximos. Sobre o começo da Operação Carnaval Seguro 2022, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior, disse que a população pode ficar tranquila em relação ao policiamento na Região Metropolitana durante o feriado de Carnaval.

Apesar do número expressivo de policiais enviados ao interior do Estado, grande parte deles atua na área administrativa. "Com isso, podemos garantir que quem for permanecer na capital pode ficar tranquilo e programar o seu lazer, que a PM vai estar presente. Não teremos diminuição no número do efetivo e nem na quantidade de viaturas”, disse.

Estado investiu R$ 1.565.296,00 em diárias e gratificações para remanejar agentes

Segundo o comandante, as ações de policiamento continuarão a ocorrer de forma rotineira e contínua em toda a Região Metropolitana de Belém. Somente na Polícia Militar, o governo do Estado investiu R$ 1.565.296,00 em diárias e gratificações, para remanejar agentes de segurança pública do setor administrativo para a Operação Carnaval, para garantir a incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Além do reforço de 835 homens, a PM dispõe de 34 viaturas, 32 motocicletas, 17 equinos do Regimento de Polícia Montada (RPMont), um guincho e duas ambulâncias. Abaetetuba, Cametá, Bragança e Salinópolis, na região Nordeste; Marabá, Parauapebas e Paragominas, no Sudeste; Soure, Breves e Ponta de Pedras, no Marajó; Oriximiná e Óbidos, no Oeste, além da Ilha de Mosqueiro (em Belém) e da Praia de Marudá (município de Marapanim), receberam parte expressiva do reforço policial da Operação Carnaval.

Somente para a 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (1ª CIPM) - unidade responsável pela segurança em Salinópolis, onde estão situadas algumas das mais belas praias oceânicas do Pará -, foram deslocados 109 policiais militares.

Na Ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, os órgãos de segurança aguardam cerca de 15 mil pessoas nos quatro dias do feriado prolongado. A cada dia, a Polícia Militar vai mobilizar aproximadamente 100 policiais militares na Operação Carnaval Seguro 2022.

Por causa da pandemia, este ano estão proibidos blocos de rua e trios elétricos

Neste ano, devido à pandemia de covid-19 estão proibidos blocos de rua, trios elétricos e atrações carnavalescas em espaços públicos. São permitidos apenas eventos privados, com a exigência, para ingresso, de cartão de vacinação. Os organizadores das festas são responsáveis pelo cumprimento das medidas, que serão fiscalizadas pelos órgãos competentes.

Também não está autorizada a permanência de carros de som na orla. Em Mosqueiro, a PM atua integrada ao Corpo de Bombeiros Militar, Detran, Polícia Civil, Vigilância Sanitária, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e Guarda Municipal de Belém.

O suporte ao policiamento é garantido pelas equipes do Regimento de Polícia Montada; motopatrulhamento, do Comando de Policiamento da Capital II; Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) e policiamento ordinário, distribuídos pelos pontos mais movimentados, como as praias e a Vila.