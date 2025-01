Carga de bebidas avaliada em meio milhão é apreendida no Pará

Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), que atuam na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Itinga, em Dom Eliseu, nordeste paraense, apreenderam na última segunda-feira (6) no KM 1481 da rodovia BR-010 (Belém-Brasília), 97.680 garrafas de bebidas alcoólicas avaliadas em R$ 577.739,12.

“Um caminhão bitrem oriundo de Pirassununga (SP), com destino a Belém (PA), chegou no pátio do posto. Os servidores desconfiaram da demora do motorista descer para a entregar as notas fiscais. Após 48h sem a entrega dos do​cumentos resolveram abordar o motorista e os documentos foram entregues. Quando foram registrar a nota, o sistema apontou a não regularidade da empresa nos cadastros da Sefa. Empresas com cadastro irregular não podem comercializar e nem receber mercadorias”, contou o coordenador da unidade Sefa, Gustavo Bozola.

Foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 206.637,86 referente ao ICMS e multas.