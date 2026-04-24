Carga com 80 ampolas de remédio para emagrecimento é apreendida na BR-316, em Castanhal

Uma carga com 80 ampolas de remédios utilizados para emagrecimento foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-316, em Castanhal, nordeste do Pará. A ação foi realizada na noite desta quinta-feira (23), durante fiscalização no quilômetro 54 da rodovia.

Conforme a PRF, por volta das 22h40, os agentes abordaram um ônibus de viagem. Durante a inspeção no bagageiro do veículo, foi encontrada uma caixa de papelão que era transportada como encomenda. Ao abri-la, constatou-se que se tratava de ampolas de tirzepatida, da marca TG, utilizada no auxílio ao emagrecimento. A carga saiu de Belém e tinha como destino a cidade de Imperatriz, no Maranhão.

Esse tipo de medicamento torna-se ilegal no Brasil principalmente quando não possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ou quando é comercializado sem garantia de procedência. A venda desses produtos sem o devido registro é considerada um risco à saúde pública, resultando em apreensões e sanções rigorosas.

Diante das irregularidades, a carga foi apreendida e apresentada na Delegacia de Polícia Federal para a continuidade dos procedimentos legais. A PRF alerta que o uso de medicamentos sem registro coloca vidas em risco e permanece vigilante nas rodovias do estado.