Cão que sofria maus-tratos é resgatado à beira da morte, em Barcarena

Um cachorro da raça Pitbull que estava sofrendo maus-tratos dentro de uma casa foi resgatado na tarde desta terça-feira (17), em Barcarena, região do Baixo Tocantins. O animal foi encontrado após os moradores da vizinhança denunciarem a situação do cão, que estava visivelmente abatido.

Por meo do Núcleo Integrado de Operações (Niop), a polícia foi informada sobre as condições em que o cão estava vivendo e foi até o local para averiguar a denúncia. Com a permissão da proprietária do imóvel, eles entraram na residência e questionaram a mulher, que negou a denúncia e afirmou que o animal estava fraco por ter idade avançada e por não se alimentar direito. Os policiais deram fim a ocorrência e se retiraram do local.

Animal estava muito magro e sem forças até para andar (Ascom/ PMPA)

Em razão da continuidade das denúncias, os policiais voltaram até a casa. No momento em que eles chegaram, o animal estava muito debilitado e com dificuldade de andar. Os agentes conduziram o cão para um veterinário, onde foi verificado que o animal estava de fato sofrendo maus-tratos.

Desse modo, os policias acionaram os agentes da Secretaria de Meio Ambiente de Barcarena e resgataram o cão do local. A dona do animal foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos administrativos cabíveis.