Cão farejador da PM encontra mais de 10 kg de skunk em embarcação em Santarém

O passageiro de uma embarcação foi preso e 10,700kg de drogas do tipo skunk foram apreendidos em Santarém, no oeste do Pará. A ação ocorreu nesta quinta-feira (24), durante uma fiscalização no barco ‘L/M Aliança com Deus’, que navegava no Rio Amazonas e havia saído de Manaus. O cão farejador Isis, do canil da Polícia Militar, sinalizou a presença da droga na mochila do suspeito e também em malas que estavam no porão da embarcação.

A ação foi realizada por agentes do Grupamento Fluvial (GFLu), em conjunto com Policiais Militares e Civis que atuam na Base Fluvial Candiru. Durante inspeção de rotina, o cão farejador Isis apontou para a presença de entorpecentes em uma mochila de um dos passageiros, onde foram encontrados dois tabletes de maconha do tipo skunk. Em seguida, ao verificarem o restante da bagagem do suspeito, já no porão da embarcação, foram localizados mais seis tabletes da mesma substância. Totalizando aproximadamente 10,700 kg de entorpecente skunk.

O homem de 38 anos, responsável pela bagagem, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido junto ao material para procedimentos junto à equipe de Polícia Civil que atua na Base Integrada.

“As apreensões de drogas na rota do Rio Amazonas não cessam. Seguimos com ações integradas por meio da Base Candiru, desarticulando o crime organizado e retirando de circulação os entorpecentes transportados nas embarcações, em sua maioria vindas do Amazonas com destino a municípios do Baixo Amazonas ou até a capital paraense. Estamos investigando e atuando com patrulhamento ostensivo, para identificar e apreender, cada vez mais, os ilícitos que causam prejuízos à nossa população”, afirmou Ualame Machado, secretário de segurança pública do Pará.

Apreensões de drogas

De 1º de abril até a noite de hoje (24), já foram contabilizadas nove ações que resultaram em apreensões diretas na Base Candiru, com mais de 350 kg de drogas apreendidas durante as fiscalizações nas embarcações que fazem a rota do rio Amazonas em frente ao município de Óbidos.