Cão agredido com água fervente em Belém está estável após receber cuidados médicos

O cachorro agredido com água fervente no bairro do Curió-Utinga, em Belém, recebeu cuidados médicos e tem o estado de saúde considerado estável. Batizado de ‘Fiapo’, ele recebeu todo o atendimento necessário da equipe do Hospital Veterinário Municipal Dr. Vahia. O animal apresentava diversas escoriações e ferimentos graves, então segue internado sob os cuidados da equipe médica.

Fiapo foi resgatado pela Defesa Civil de Belém, com apoio da Delegacia Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), que autuou o suspeito em flagrante. Ele foi liberado em audiência de custódia, mas deve cumprir medidas cautelares. O caso de maus-tratos chocou a população no último domingo (6), quando um vídeo mostra um homem jogando água fervente em Fiapo.

“Fiquei chocado com uma imagem que a gente viu na internet sobre um animal maltratado duramente no Curió-Utinga. A gente entrou em contato com a Polícia Civil e órgãos competentes da Prefeitura para ajudar, não só resgatar esse animal, mas fazer com que esse homem que infelizmente cometeu maus-tratos possa ser punido com todo vigor da lei”, afirmou o prefeito de Belém, Igor Normando, ao se pronunciar sobre o caso.

Maus-tratos

VEJA MAIS



O crime foi registrado por câmeras de segurança por volta das 8h da manhã, na passagem Matilde. As imagens mostram o suspeito abrindo o portão de sua casa para atrair um cachorro de rua com comida. Enquanto o animal comia, o homem, que segurava uma panela com água quente, jogou o líquido fervente no cão e, em seguida, fechou o portão. O cachorro saiu correndo desesperado, mordendo a parte traseira do corpo e se debatendo de dor.

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Animal (Sepda), acompanha o caso e reafirma o compromisso com a proteção dos animais. Desde o início da gestão, a causa animal é tratada como prioridade. Em janeiro, foi sancionada a Lei nº 10.126, que garante o fornecimento de alimento e água para animais em situação de rua. Também foi lançado o programa Belém Animal, que prevê a reestruturação do Hospital Veterinário Municipal e a ampliação da rede de atendimento, inclusive nos distritos e áreas periféricas.

Defesa pela causa animal

Conforme a prefeitura de Belém, somente nos primeiros meses de 2025, 1.295 animais foram castrados e 600 atendimentos veterinários gratuitos foram realizados. Durante eventos sociais promovidos pelo município, como mutirões de cidadania, há sempre alguma atividade voltada aos pets, seja vacinação, orientação ou atendimento clínico.

Neste mês de abril, considerado o mês de prevenção à crueldade animal, a Prefeitura está promovendo uma série de ações educativas e atendimentos em bairros e distritos. No próximo fim de semana (13 e 14 de abril), será realizado um mutirão de castração no distrito de Outeiro, com vacinação antirrábica e exames gratuitos.

Denúncia

Maus-tratos a animais é crime e o autor pode ser punido penal e administrativamente. A população pode acionar a Delegacia Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) por meio do 181 para denunciar.

