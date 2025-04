Cachorro queimado com água quente em Belém: Crime é inafiançável, diz polícia

O crime de maus-tratos cometido contra um cachorro no bairro do Curió-Utinga, em Belém, na manhã deste domingo (6), é considerado inafiançável. O caso chegou ao conhecimento da Delegacia Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), da Polícia Civil do Pará, que identificou e prendeu o suspeito em flagrante ainda neste domingo.

“Todo o procedimento de autuação e de identificação do cidadão responsável pelo crime foi realizado pelo delegado Aurélio Paiva, da Demapa. O crime é considerado inafiançável e o acusado, identificado como V.L.R, foi autuado em flagrante delito e está detido, aguardando a audiência de custódia que será realizada nesta segunda-feira (7), permanecendo, portanto, à disposição da justiça”, diz trecho de matéria publicada pela Prefeitura de Belém neste domingo (6).

Em nota, a Polícia Civil informou que “o suspeito foi identificado e encaminhado à Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal, onde foi preso em flagrante por maus-tratos a animais. Perícias foram solicitadas”.

Entenda​

O caso em questão ocorreu na manhã deste domingo (6), na passagem Matilde, no bairro do Curió-Utinga, em Belém. Câmeras de segurança registraram a ação. O vídeo que circula nas redes mostra o momento em que o homem, vestido com calça comprida e camisa escura, atrai o cachorro caramelo com comida. Assim que o animal se aproxima para comer, o agressor despeja água quente sobre ele e fecha o portão de sua casa. Nas imagens, é possível ver o cão se debatendo e mordendo a parte traseira do corpo em desespero e dor.