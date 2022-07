'Canibalzinho' é recapturado após arrancar tornozeleira eletrônica e debochar da polícia em Santarém

​Arlison Ney Marques Bentes, o “Canibalzinho”, de 39 anos, voltou mais cedo para o Sistema Penal do Pará. Ele foi recapturado, na última segunda-feira (18), pela Polícia Militar e Polícia Penal, em Santarém, no oeste do Pará, após ter sido filmado arrancando a tornozeleira eletrônica usada por ele. Com informações do portal Native News Carajás.

O homem teria sido beneficiado com uma saída temporária neste mês de julho e deveria retornar ao Sistema Penal nesta quarta-feira (20). No entanto, durante um momento de bebedeira no domingo (17), “Canibalzinho” foi filmado arrancando a tornozeleira eletrônica e dançando, supostamente para debochar das autoridades.

Em questão de instantes, a gravação foi compartilhada em grupos da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), que solicitou a recaptura de “Canibalzinho” à Justiça. O pedido foi, imediatamente, deferido e o rapaz localizado.

Na Seccional de Santarém, ele disse que estava “arrependido” do que fez, pediu desculpas à sociedade e disse que pretende se “aposentar” do mundo do crime. Inclusive mandou um recado, pedindo para a garotada não entrar nessa vida, porque o crime não compensa.

“Canibalzinho” já teve um irmão morto por envolvimento com a criminalidade. Depois de ser apresentado na Seccional, o homem foi conduzido para o presídio de Santarém.​