Candidato a prefeito de Vitória do Xingu tem casa alvejada por tiros

Mais um candidato ao pleito municipal de 2020 sofreu um atentato no Pará. Desta vez, foi Marcio Viana Rocha, do PSB, que relata ter tido a casa alvejada por disparos durante a madrugada desta terça-feira (10). Ele concorre à prefeitura de Vitória do Xingu, no sudeste paraense. De acordo com testemunhas, um homem em posse de uma arma de fogo teria feito vários disparos contra a residência do político. Algumas balas atingiram o vidro traseiro do carro, que estava estacionado na garagem.

O autor dos disparos não foi identificado. Ninguém ficou ferido. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Vitória do Xingu.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Pará informou "que o caso está sendo investigado pela Diretoria de Polícia do Interior (DPI), com apoio da Comissão criada para apurar crimes com indícios políticos".

Na última sexta-feira (23), a portaria n°181/2020 criou uma força-tarefa para apurar atentados políticos no Pará. A comissão temporária tem o objetivo de averiguar, analisar, monitorar e deliberar informações referentes às infrações penais contra a vida, durante o pleito eleitoral de 2020, ocorridas em todo o Estado.