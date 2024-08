Campanha busca ajuda para tratamento de cão que ficou paraplégico após atropelamento

Uma campanha solidária está sendo realizada em busca de recursos para o tratamento médico do ‘cachorro Tobias’, que ficou paraplégico após ser atropelado na Avenida João Paulo II, bairro do Curió-Utinga, em Belém. Com dois anos de idade, ele precisa continuar com os cuidados pós-operatórios e também fazer fisioterapia para se reabilitar à nova condição física.

Tobias foi atropelado no dia 13 de julho deste ano. Ele foi encontrado e resgatado por Ana Cecília Ribeiro, advogada que se solidarizou com a situação e adotou o cachorrinho. “Eu estava passando lá para levar uma amiga ao hospital e vi ele agonizando, girando na pista, todo ensanguentado. Já tinha dois carros parados lá, só que ninguém estava fazendo nada. Então eu desci e tinham umas pessoas, moradores olhando o cachorro morrer sem fazer nada. Eles disseram que um carro tinha acabado de passar e atropelou ele”, conta a tutora.

Ana Cecília levou Tobias a um hospital, onde ele passou por cirurgia. O veterinário informou que o pet teve uma fratura em uma das últimas vértebras, que deixou as para traseiras paralisadas. “Ele agora é paraplégico. Ainda possui leves movimentos das patas da frente, só que elas são rígidas. Ele também teve um problema urinário e ficou um mês sem fazer xixi. Entramos com outro tratamento, mas agora ele faz xixi involuntariamente. Eu acabei adotando ele, para continuar com os cuidados”, explicou.

Tobias internado (Foto: Arquivo pessoal)

Cuidados

Segundo a tutora, a ideia de montar uma ‘vaquinha online’ surgiu para que Tobias tivesse chances de ter o tratamento adequado, já que o valor para os cuidados chegou a 15 mil reais. “Meu maior objetivo é reabilitar o Tobias. Quero muito que ele tenha oportunidade de ter qualidade de vida, e não só viver prostrado. O valor é para quitar a cirurgia e o mês que ele teve que ficar internado, já que teria que usar sonda e isso requer cuidados em um hospital. Também tem o tratamento de dor e os analgésicos muito fortes, para a coluna dele. Ele ainda passou por cirurgia para retirar um corpo estranho, um ferro, que ele engoliu possivelmente se alimentando de lixo”, disse Ana Cecília.

Segundo a tutora, até o momento a vaquinha já conseguiu juntar seis mil reais. No entanto, o objetivo é conseguir uma arrecadação que pague os custos já existentes e possibilite que Tobias faça fisioterapia. “O Tobias vai ser um cãozinho especial daqui para frente. Então ele precisa de reabilitação, pois até para se movimentar com a cadeirinha ele precisa ter o movimento das patinhas da frente, que ainda estão rígidas. Ele ainda não consegue comer, nem se mover, nada. O valor total da vaquinha vai pagar a clínica. Se sobrar, vai ser investido na fisioterapia dele. No futuro, espero que eu mesma consiga arcar com o resto dos custos”, afirma Ana Cecília.

Para ajudar Tobias, basta entrar no Site da Vaquinha Online. Ou também pode ser enviado via PIX para o CPF 02510720295 (Nubank). Para o envio de outro tipo de ajuda, basta entrar em contato com a tutora Ana Cecília, pelo contato: (91) 99320-9696.

Cão Tobias em tratamento médico (Foto: Arquivo pessoal)