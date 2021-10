Camionete F4000 roubada em Novo Progreso é encontrada em mata de Trairão

Testemunhas disseram que a camionete F4000, com registro de roubo, foi encontrada abandonada, nesta terça-feira (19), em um matagal às margens da vicinal do Brabo ou vicinal do 22 no município de Trairão, no sudoeste do Pará, distante cerca de 320 quilômetros de Novo Progresso.

De acordo com informações, um morador fazia limpeza em sua propriedade quando viu o veículo entre a vegetação. Ele procurou ajuda na comunidade próxima para que chamassem a polícia porque estranhou o carro abandonado.

De acordo com a polícia, a camionete havia sido roubada após dois homens contratarem um frete de Novo Progresso até à comunidade Três Bueiras. O verdadeiro dono do veículo, Vilson dos Santos, informou para polícia, que fechou o frete com os dois homens em Novo Progresso. Ele pediu adiantado o valor de R$ 500, marcou a saída para as 14h do dia 13 deste mês de outubro, quarta-feira retrasada.

Ainda segundo o dono da camionete, cerca de 5 km próximo à comunidade Três Bueiras, a dupla, que contratou o frete, pediu para ele desviar a estrada por uma vicinal, após mandaram ele descer do veículo.

Um dos homens segurou o filho do motorista, um adolescente de 14 anos; o outro, disse que era para eles matarem pai e filho. A dupla mandou eles correrem a atiraram por cima dos dois. Antes disso tudo acontece, a dupla queria que só o motorista fosse na viagem, mas o pai pediu para que deixassem o filho dele ir.

Ainda conforme relatos de Vilson dos Santos para polícia, os ladrões levaram a camionete e a carteira dele com os documentos e R$ 1.000,00. Após tomarem distância na estrada, Vilson conseguiu retomar à BR-163, onde pediu ajuda. Um motociclista parou e o levou até à comunidade onde ele buscou a polícia.

O roubo foi notícia do Jornal Folha do Progresso, quando familiares do Senhor Vilson Santos pediram ajuda para localizar o veículo. A família informou, ao final da tarde, que o motorista já estava com a camionete em Trairão, deslocando-se para Novo Progresso.