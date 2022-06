Caminhonete capota com ex-prefeito de Marabá dentro

O ex-prefeito de Marabá e pré-candidato a deputado estadual pelo Pará, João Salame Neto, foi vítima de um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (31), na PA-252, na cidade de Acará, no nordeste do estado. Ele sofreu ferimentos leves na região do pé e passa bem. As informações são do site Debate Carajás.

De acordo com Salame, um assessor era quem dirigia a caminhonete Toyota Hilux branca e acabou dormindo ao volante, causando a saída da pista e, consequentemente, o capotamento do veículo. O motorista não sofreu ferimentos.

João Salame relatou que havia saído de Marabá às 3h, com destino a Belém, e o acidente teria acontecido às 9h, já próximo da capital do Pará. Imagens compartilhadas nas redes sociais, logo após o acidente, mostram a caminhonete virada com as rodas para cima.

Um trator foi utilizado para resgatar o veículo, que ficou bastante danificado. O ex-prefeito de Marabá foi para a casa de seu primo – o ex-deputado Sebastião Oliveira – após o acidente e prometeu seguir a agenda regular de compromissos, durante a pré-campanha.