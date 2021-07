Caminhoneiro é preso com maconha e 'rebite' em Cachoeira do Piriá

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu treze comprimidos de anfetamina durante fiscalização no município de Cachoeira do Piriá, no nordeste paraense, Além da droga estimulante, popularmente conhecida como "rebite", os agentes ainda encontraram maconha com o motorista.

A apreensão ocorreu na noite desta segunda-feira (05), no quilômetro 272 da rodovia Br-316, durante abordagem ao caminhão modelo VW/24, Quando a cabine do motorista foi aberta pelos policiais rodoviários, eles sentiram um forte odor de maconha, o que levantou a suspeita do porte de drogas. A equipe realizou uma busca dentro da cabine do veículo e encontrou 13 comprimidos de anfetamina (nobésio-extraforte) e um pequeno bloco de maconha prensada, além de um cigarro já montado e pronto para o consumo.

Dessa forma, o condutor foi autuado, em tese, pelo crime de porte de drogas - artigo 28 da Lei Antidrogas - e assinou o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), onde se comprometeu comparecer quando convocado pelo Juizado.