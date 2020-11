Caminhoneiro é flagrado com mais de 20 comprimidos de anfetamina em Santa Maria do Pará

Um caminhoneiro foi flagrado com mais de 20 comprimidos de anfetamina durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta terça-feira (24). A ação ocorreu no quilômetro 102 da BR-316, no município de Santa Maria do Pará, no nordeste paraense. O veículo abordado vinha da cidade de Caçu, em Goiás, com destino à capital paraense.

Após abordarem o caminhão da marca Volvo, os agentes solicitaram as documentações obrigatórias do condutor e veículo, que estavam regulares. Entretanto, após a equipe da PRF fazer buscas dentro do veículo, foi encontrada uma cartela com 23 comprimidos de anfetamina do tipo nobésio extra-forte. Quando indagado sobre a procedência do produto, o motorista assumiu que o material era dele.

O condutor foi autuado por porte ilegal e consumo de drogas. Ele foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil do município, onde assinou o termo circunstanciado de ocorrência e se comprometeu a comparecer em juízo quando solicitado.

A anfetamina é uma substância comumente utilizada por motoristas, já que tem como efeito colateral a supressão do sono e pode auxiliar para que os condutores dirigiram por horas seguidas sem a necessidade de dormir durante a viagem.